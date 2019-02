FIORENTINA INTER BENASSI / Marco Benassi svela alcuni retroscena sulla sua carriera. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato dei suoi inizi all'Inter e delle prospettive future: "Mi ricordo che tre giorni prima della partita Zanetti mi chiamò da parte e mi disse: 'Il mister sta pensando di farti giocare insieme a me. Tranquillo che dove non arrivi tu, faccio io'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Io sono sceso in campo sereno, cercando di fare il meglio che potessi fare. Ero un ragazzo, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo e dov’ero. Ora sono maturo e vivo ogni singolo momento in maniera diversa. Sono diventato genitore a venti anni, le responsabilità sono aumentate subito - le sue parole a 'Dazn' - A Firenze c'è un'atmosfera unica, a senti davvero la presenza dei tifosi. Penso che sia la stagione dove sto facendo meglio, ci mancano dei punti, dobbiamo migliorare perché siamo indietro rispetto al nostro obiettivo".