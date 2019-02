Calciomercato, l'annuncio di Mancini sull'Inter

CALCIOMERCATO INTER ROMA ATALANTA MANCINI / Considerto tra i migliori prospettid el calcio italiano, Gianluca Mancini ha rivelato alcuni retroscena che lo riguardano. Il centrale difensivo ha mandato anche un segnale di mercato all'Inter, club che lo ha messo nel mirino ormai da tempo: "Da piccolo tifavo Inter, avevo una famiglia di interisti. Avevo il poster di Materazzi, mi piaceva Ronaldo e avevo, grazie a mio padre, anche il poster di Bobo Vieri.

Non penso a un futuro all'Inter, sono in una società fantastica - le sue parole a 'Dazn' - L'è molto forte, la metto a paragone con l'Inter, siamo una squadra molto forte: essere qui è un sogno. Attaccante più difficile da marcare? Contro Insigne e Mertens è stata davvero dura, si muovo sempre".

I MIGLIORAMENTI - "A volte penso sempre ad andare, sono un po' troppo aggressivo. Il mister mi riprende perché nello sprint vede che ho qualche possibilità in più. Prima convocazione? Dopo la partita con l'Inter presi anche una botta e andai in Under 21. I primi giorni non mi allenavo perché avevo fastidio, poi Di Biagio mi disse che c'era la possibilità di andare su con mister Mancini: lì la botta sparì e non sentii nulla. Chiellini, quando andai sul pullman, mi vide, mi abbracciò e mi fece tanti complimento".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui