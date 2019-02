CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Ha solo 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d'Europa e ha una clausola che supera i 100 milioni di euro: Joao Felix si candida ad essere il nuovo crack del calcio mondiale, non per niente le grandi sono pronte ad un investimento importante per strapparlo al Benfica che intanto lavora per blindarlo portando a 200 milioni la clausola.

C'è lasulle sue tracce, ma anche le due squadre die poi le due spagnoli:, proprio loro che - secondo quanto si legge il 'Mirror' - hanno le maggiori probabilità di mettere a segno il colpo Felix. Anzi, secondo quanto sostiene il tabloid britannico, in Portogallo sono convinto che la decisione su Joao Felix sia già stata presa e che il futuro del talento portoghese sia nella Liga spagnola.