Calciomercato Inter, il messaggio di Zapata all'Atalanta

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ATALANTA ZAPATA / Autore di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta, Duvan Zapata ha da tempo attirato le attenzioni delle migliori società italiane, Inter e Juventus su tutte. Il roccioso attaccante, però, ha chiarito di essere felice con la maglia dei bergamaschi: "Qua a Bergamo mi trovo molto bene, è una città che piace tantissimo a me e alla mia famiglia.

Con i tifosi c'è stato subito un bel feeling, mi hanno fatto sentire speciale e importante. E' molto importante iniziare col loro sostegno - le sue parole a 'Star Casinò' - Numero 91? L'ho scelto perché è l'anno in cui sono nato, è stato un numero che ho portato in tutte le squadre. Io come? Forse ho qualche caratteristiche che anche lui aveva, ma lui è stato un calciatore troppo forte. Avere caratteristiche simili a lui fa piacere".