REAL MADRID RAMOS SQUALIFICA / Sergio Ramos non ci sta. La UEFA ha aperto un’indagine contro il capitano del Real Madrid per le sue dichiarazioni nelle quali ammetterebbe di essersi fatto ammonire con l’Ajax per far scattare la squalifica e arrivare agli eventuali quarti di finale senza diffida. Fattispecie che, se confermata, lo condannerebbe ad un'ulteriore giornata di stop. Lo spagnolo ha spiegato la sua versione dei fatti ai microfoni di Marca: "Mi sorprende molto tutto questo.

Mi riferivo a forzare il fallo, che era inevitabile, non a forzare un’ammonizione. Non avevo alternativa, era un contropiede pericoloso e la qualificazione era ancora in bilico. Per questo ho detto che avrei mentito se avessi detto di non aspettarmi l’ammonizione".

Il capitano blanco spiega i motivi della sua incredulità: "È semplice. Se avessi voluto forzare una squalifica avrei potuto farlo contro la Roma, visto che eravamo già qualificati come primi in classifica e l’ultima gara, col CSKA, non aveva più importanza. E infatti, non venni nemmeno convocato in quell’occasione".

