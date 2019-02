Calciomercato Juve e Napoli, Conte decide il futuro di James

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / La telenovela James Rodriguez si arricchisce di una nuova puntata. Seguito da tempo da Arsenal, Juventus e Napoli, il fantasista colombiano sta per concludere il suo periodo di prestito al Bayern Monaco.

Il club bavarese non ha ancora deciso se riscattarlo o meno dala fine stagione, ma secondo 'Don Balon' una svolta importante potrebbe arrivare dalla scelta del nuovo allenatore. Stando al portale spagnolo, infatti, la squadra tedesca sta pensando anche ad Antonioche, in caso di approdo in Baviera, vorrebbe il riscatto dell'ex calciatore del Monaco.