CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Non solo Arsenal: il Tottenham torna su Suso con Pochettino che avrebbe individuato nell'esterno spagnolo del Milan il nome giusto per rinforzare gli 'Spurs'. Come riporta il 'Mirror', la squadra londinese avrebbe riacceso l'interesse per il calciatore rossonero e sarebbe ora in pole.

Suso è legato al Milan fino al 2022 e nel suo contratto è presente una clausola da 40 milioni di euro, cifra considerata abbordabile da parte dei club interessati all'ex Liverpool. Proprio per questo Leonardo starebbe lavorando per un rinnovo di contratto: aumento dell'ingaggio fino ad arrivare ai quattro milioni di euro l'anno con eliminazione della clausola per mettere il Milan al riparo dalle sirene inglesi che stanno suonando per Suso. Ancheoggi in conferenza stampa ha parlato della trattativa per il rinnovo: "Per quello che mi sta dando, che mi ha dato e che mi deve ancora dare, direi che merita ma sono cose che si deve vedere il club".