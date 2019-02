Inter, infortunio Icardi: il comunicato UFFICIALE

INTER ICARDI / Sempre Mauro Icardi in primo piano in questi ultimi giorni in casa Inter: la società nerazzurra ha diramato un report sulle condizione dell'attaccante argentino che ha saltato la gara di Europa League di ieri (non rispondendo alla convocazione).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Mauro Icardi a causa di un'infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia al "Centro Sportivo Suning" di Appiano Gentile". Proprio l'argentino ieri ha postato una foto di una seduta fisioterapica con Ausilio che prima della gara contro ilaveva sottolineato come l'assenza di Icardi non era da rincodurre ad un infortunio. Oggi nuovo post del calciatore e poi il comunicato della società: da valutare ora l'eventuale presenza tra i convocati dell'ex capitano nerazzurro in vista della gara contro la Sampdoria di domenica.