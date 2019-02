CALCIOMERCATO NAPOLI ACHRAF / Achraf Hakimi fu uno dei profili seguiti dal Napoli la scorsa estate per le sue corsie esterne. Il terzino del Real Madrid, classe 1998, scelse poi l’avventura in Bundesliga, con un prestito biennale al Borussia Dortmund dove sta ben figurando con un ottimo rendimento.

Il suo agente,, ha ammesso ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' la possibilità di approdare alla corte di Carlo Ancelotti: "Il primo club a contattarci per Achraf fu proprio il Napoli, società che lavora benissimo: ho grande stima di Giuntoli e, ovviamente, di Ancelotti”. L’affare, però, non andò in porto: “D’accordo col Real Madrid e con lo stesso calciatore, decidemmo che un’avventura in Bundesliga fosse perfetta per la sua crescita, ma non chiudo assolutamente le porte a un trasferimento all’ombra del Vesuvio per il futuro".

Camaño è anche agente dell’interista Borja Valero, e ha rilasciato qualche battuta anche sul caso Icardi: "Non ne conosco i dettagli, so solo che Mauro è un calciatore straordinario e fondamentale per l’Inter e che i nerazzurri sono un grandissimo club. Devono mettersi d’accordo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui