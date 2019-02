ATLETICO JUVENTUS DIEGO COSTA / Continuano a giungere buone notizie in casa Atletico Madrid: dopo aver ufficializzato ieri il rinnovo di contratto di Simeone fino al 2022 (resta da risolvere il nodo Mono Burgos, che non ha ancora raggiunto un accordo col club), oggi il club colchonero ha reso noto il totale recupero di due infortunati.

Diego Costa e Savic, infatti, hanno ricevuto l’ok dallo staff medico e sono già arruolabili per la sfida al Rayo Vallecano in programma sabato alle 16:15. I due si sono allenati con grande intensità questa mattina, mentre resta in dubbio la presenza di Koke: il canterano non dovrebbe partecipare alla gara di domani, ma il suo programma di recupero prevede il rientro proprio per la sfida di Champions League contro la Juventus.

I bianconeri, quindi, troveranno un rivale praticamente al completo: il Cholo, in conferenza stampa, ha elogiato il lavoro di Diego Costa ("ha una fame incredibile") e annunciato che è assolutamente compatibile per giocare in coppia con Morata.

