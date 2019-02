CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Vertice lampo tra Mauro Icardi e i dirigenti dell'Inter ad Appiano Gentile: come riferisce 'gazzetta.it' si sarebbe tenuto poco fa al centro sportivo nerazzurro l'atteso faccia a faccia tra l'ex capitano nerazzurro e Beppe Marotta.

L'incontro, necessario dopo la decisione della società di togliere la fascia di capitano all'argentino per darla ade la reazione del calciatore che non ha risposto alla convocazione per la sfida di Europa League contro il, è stato molto breve: arrivato alle 13.20 l'amministratore delegato nerazzurro, mentre Icardi ha lasciato il centro sportivo poco prima delle 14.

Oltre a chiarire la questione fascia, la società (presenti anche Ausilio e Spalletti) dovrà decidere se punire Icardi dopo non essere partito con la squadra per l'Austria; per la questione rinnovo, invece, Ausilio ieri ha spiegato che le due questione per la società viaggiano separate.

