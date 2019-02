Inter, caso Icardi-Wanda Nara: arriva la querela di Brozovic

INTER ICARDI WANDA NARA BROZOVIC - Marcelo Brozovic non ci sta e passa alle vie legali. Il centrocampista croato dell'Inter ha dato mandato al suo avvocato di querelare il 'The King Corona Magazine' del noto fotografo dei vip per l'articolo dal titolo 'Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic'.

Il suo legale Daniloha pubblicato a tal proposito la seguente nota: "La notizia oltre a essere falsa è gravemente diffamante per il contento dell'articolo che mette in dubbio la moralità e l'immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati: con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato. Tale diffamazione non rappresenta in alcun modo la verità". Inoltre Brozovic ha voluto ribadire che "non vi è mai stato alcun rapporto o altro con la signora", smentendo di "aver subito aggressioni violente da Icardi" come invece viene riportato nel pezzo.