NAPOLI HAMSIK / Da ieri Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Dalian Yifang. Lo slovacco ha detto così addio al Napoli dopo dodici stagioni: "Sono emozionato, vediamo come andrà questa nuova avventura in un Paese come la Cina che non conosco - le parole a 'Sky Sport' del centrocampista prima della conferenza stampa in quel di Bratislava - Sono però uno positivo e per questo non vedo l'ora di iniziare. Quando ho saputo dell'interesse del Dalian ho parlato subito con Carrasco per avere qualche informazione in più. Sull'addio al Napoli? Per me è stato più facile scriverlo, per farlo mi ci sono voluti due-tre giorni senza dormire...".

"Posso solo ringraziare club e tifosi, mi hanno fatto diventare parte di una famiglia che non dimenticherò mai.

Non ho pianto, però, ho scritto davvero quello che sentivo. Spero di piangere quando tornerò a Napoli per farmi un giro di campo al 'San Paolo'. Momento più bello? Ce ne sono stati tanti, sicuramente la prima Coppa Italia che il Napoli non vinceva da tanto. Quello è uno dei momenti indimenticabili, l'unica cosa che è mancata è loa causa della forza dellail corteggiatore più importante? Non sarei potuto mai andare alla Juve - ha risposto Hamsik - sono stato però vicino al(ai tempi di Allegri, ndr) anche se alla fine non ho mai voluto cambiare squadra perché ero troppo legato a questo club e a questa maglia.capitano giusto? Capitano giustissimo, Lorenzo è uno che tiene veramente a questa maglia. Mi auguro che possa restare a vita nel Napoli e battere il mio record di presenze", ha concluso Hamsik.