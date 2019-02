Calciomercato Inter, arriva l'annuncio su Karamoh

CALCIOMERCATO INTER KARAMOH BORDEAUX - Niente ritorno anticipato all'Inter per il giovane attaccante esterno Yann Karamoh.

L'ala francese era stata sospesa lo scorso 6 febbraio dal, club nel quale sta giocando in prestito, per i suoi comportamenti in allenamento e fuori dal campo. Ma oggi in conferenza stampa il tecnico dei 'Girondini'ha annunciato: "Karamoh è stato reintegrato in rosa e oggi pomeriggio si allenerà con la squadra".