CALCIOMERCATO ECUADOR REZABALA POROZO / Nell'Ecuador che ha da poco vinto a sorpresa ma con merito il Sub 20 ha senz'altro brillato la 'stella' Rezabala, un trequartista 'piccoletto' ma con enormi qualità tecniche e una forte carica agonistica: "Mi aspettavo questo rendimento da Jordan - ha detto in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente Daniel Manouchehri - Lui è uno che fornisce sempre prestazioni di alto livello. Le sue caratteristiche sono chiare: alle doti tecniche, abbina una grande capacità nel recuperare il pallone, poi è un eccellente uomo assist e vede bene la porta. Insomma, un calciatore che sa distribuire bene il gioco e creare pericolo, nonché un maestro nei calci da fermo.

Nel sudamericano ha dimostrato di essere un giocatore top, un ragazzo umile con una mentalità da leader che sicuramente lo porterà al successo".

Classe 2000, Rezabala ha ovviamente attirato l'attenzione dei grandi club europei: "E' pronto per il salto nel Vecchio Continente, compreso per l'approdo nel campionato italiano di Serie A", ha assicurato Manouchehri, avvocato cileno-austriaco con un master in comunicazione presso l'Università Autonoma di Barcellona, che con la sua agenzia MMK Soccer rappresenta anche l'altro pilastro della 'Mini-Tri', il difensore Porozo ora al Santos.

"Jackson è stato inserito nella Top11 del torneo dalla Conmebol e penso che sia uno dei migliori giovani centrali del mondo - ha evidenziato Manouchehri a Calciomercato.it - Le sue statistiche nell'uno contro uno sono impressionanti, poi è bravo tecnicamente e dal punto di vista fisico è una macchina. Sampaoli è un bravo allenatore e ai giovani offre sempre molte opportunità. Questo ci lascia tranquilli, Jackson ha solo 18 anni ma siamo sicuri che quest'anno darà un grande contributo al Santos".

Sia Porozo che Rezabala sono destinati ad approdare in Europa già nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto appreso, la MMK Soccer si è 'alleata' con l'agente Ulisse Santos (rappresenta tra gli altri Militao del Porto e Luiz Felipe della Lazio), legato a sua volta al potente procuratore e intermediario Giuliano Bertolucci, proprio per portare entrambi i talenti ecuadoregni al più presto nel calcio che conta.

