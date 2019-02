CALCIOMERCATO SERIE A NACHO REAL MADRID / Nacho vuole lasciare il Real Madrid. Lo dà per certo 'fichajes.net'. Lo spagnolo sarebbe insoddisfatto del suo scarso impiego - 21 comunque le presenze complessive, non poco considerato che è stato fuori per infortunio - e per questo starebbe meditando l'addio al termine di questa stagione.

Il 29enne spagnolo è senz'altro un ottimo difensore con una grande esperienza internazionale, insomma eventualmente una 'occasione' importante per le big della nostra. Specie per quelle concretamente caccia di rinforzi per il proprio reparto arretrato, vedi- che segue Nacho da tempo -. Il contratto del classe '90 scade nel giugno 2020, ciò vuol dire che le 'Merengues' potrebbero liberarlo per una cifra assai ragionevole. L'incognita è data dalla sua fragilità fisica.