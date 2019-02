CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La stagione della Juventus entra nel vivo. Dopo il match di stasera contro il Frosinone, valevole per la 24a giornata di Serie A, i bianconeri si concentreranno sul grande obiettivo stagionale, la Champions League, che li vedrà in campo mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale. Tuttavia, a tenere banco nelle ultime ore è il futuro di Massimiliano Allegri, che ieri in conferenza stampa ha mostrato le sue incertezze: "Ho un contratto con la Juve, ma di sicuro non c'è niente". Se la squadra è chiamata a concentrarsi solo sul campo nei prossimi mesi, la dirigenza dovrà quindi valutare le strategie per le prossime stagioni, con possibili cambiamenti tra calciatori e staff tecnico: clicca qui per gli aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sulle prospettive bianconere: le ultime di calciomercato sulla Juventus, che valuta il futuro di Allegri, con Klopp e Zidane tra i possibili eredi.

Calciomercato Juventus, Klopp e Zidane per il dopo Allegri

Dopo cinque stagioni costellate di successi, la prossima estate Massimiliano Allegri potrebbe decidere di cambiare aria. Su di lui, del resto, ci sono da tempo le attenzioni di Manchester United e Real Madrid: gli inglesi, dopo la parentesi negativa di Mourinho, si sono affidati a Solskjær, che dovrebbe traghettarli in questa seconda parte di campionato; discorso simile per gli spagnoli, che hanno salutato Lopetegui per virare momentaneamente a Solari. Così, il d.s. Paratici starebbe già vagliando i possibili successori di Allegri. In pole ci sono due nomi: Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. Il primo, reduce dai successi con i 'Blancos', è attualmente alla ricerca di una nuova avventura; il suo profilo sarebbe molto gradito al presidente Agnelli. Altra pista calda è quella che porta in Inghilterra, dove però il tedesco è legato da un solido rapporto con il Liverpool.

Calciomercato Juventus, da Alex Sandro a de Ligt: rivoluzione in difesa

Da non escludere, infine, l'ipotesi Didier, attuale Ct dellacampione del Mondo: per lui si tratterebbe di un ritorno dopo la parentesi del 2006-2007, quando guidò i bianconeri alla vittoria della Serie B nell'anno post Calciopoli.

Per motivi anagrafici o in caso di offerte congrue, il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti la prossima estate è quello difensivo. A salutare potrebbero essere Barzagli, Caceres e Alex Sandro: i primi due sono in scadenza a giugno, mentre il terzo, valutato circa 55-60 milioni di euro, continua a piacere alle big europee (Real Madrid e PSG tra le altre). Il nome in pole in entrata è Matthijs de Ligt, centrale classe 1999 che l'Ajax valuta circa 80 milioni, cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di Moise Kean nell'affare. Per la corsia sinistra, invece, piace Marcelo, artefice di una stagione altalenante in Spagna e allettato dall'idea di raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino. Tuttavia, con l'eventuale approdo di Zidane potrebbe partire l'assalto a Varane, centrale francese classe 1993.

Calciomercato Juventus, da Ramsey a Pogba: nuovo centrocampo

Nonostante a centrocampo sia già stato preso Ramsey, il possibile accordo con Zizou potrebbe rivelarsi decisivo per tentare anche il colpo Isco dal Real, considerando che lo spagnolo è ormai da tempo nei radar bianconeri. Il nome che accende le fantasie, però, resta sempre Paul Pogba. Per favorire il ritorno del francese a Torino potrebbe essere imbastito uno scambio quasi alla pari con Douglas Costa, che non sembra dispiaciuto dall'eventualità di un trasferimento in terra inglese. Tra i profili seguiti c'è anche il giovane Ndombelè del Lione. In uscita, invece, i nomi caldi sono Matuidi, Khedira e Pjanic, con quest'ultimo possibile oggetto di offerte ultra milionarie.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Salah: nuovo attacco con Klopp

Anche l'attacco juventino potrebbe subire importanti trasofrmazioni. Tra i profili a rischio cessione c'è Paulo Dybala, che piace molto all'Inter, alle prese col possibile addio di Icardi. In caso di accordo con Klopp, potrebbe essere lanciato l'asalto a Mohamed Salah, valutato circa 200 milioni di euro; altro profilo interessante nella rosa dei 'Reds' è Roberto Firmino, attaccante brasiliano classe 1991. Tra i nomi in uscita, oltre a Douglas Costa, da valutare anche Mario Mandzukic, che di recente ha respinto offerte faraoniche dalla Cina.

