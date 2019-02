CONSIGLI FANTACALCIO HANDANOVIC CHIESA VIDEO CM.IT 23A GIORNATA / Ritorna l'appuntamento settimanale di Calciomercato.it con i consigli per la 24a giornata del campionato di Serie A.

Si parte stasera con, non dimenticate innanzitutto di anticiparvi con la stesura delle vostre fanta-formazioni. Puntate tra i pali su, nuovo capitano dell'con la. Occhio anche a Federicoin. Per tutti i consigli, squadra per squadra, sul CLICCA QUI . Ecco tutti i nostri consigli per il weekend di fantacalcio.

GUARDA IL VIDEO!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui