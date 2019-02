CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Clamorosa notizia dalla Spagna su Adrien Rabiot. Secondo 'Mundo Deportivo' il Barcellona - considerato da tempo in pole - ha mollato la presa perché stufo di aspettare una decisione del ragazzo e del suo entourage, capitanato dalla madre.

L'uscita di scena del club catalano, tutta comunque da confermare, farebbe seguito a quella delnei giorni scorsi. In scadenza a giugno e in rotta totale col, che non lo fa giocare dallo scorso dicembre, il centrocampista classe '95 rischia così di rimanere col cerino in mano. A questo punto, però, occhio al possibile e prepotente ritorno delle big inglesi (vedi il) come delle italiane,in primis.