CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE MOURINHO EVERTON MANCHESTER UNITED - Neanche il tempo di salutare il Manchester United, non senza polemiche, che José Mourinho potrebbe presto tornare in sella in Premier League. Stando, infatti, all'emittente colombiana 'RCN Radio', lo 'Special One' sarebbe finito nel mirino dei dirigenti dell'Everton.

L'attuale allenatore, l'altro portoghese Marco, sembra essere sulla graticola per gli ultimi risultati (4 sconfitte nelle ultime cinque partite) e il nono posto non sarebbe quello sperato ad inizio stagione. Dunque, se non dovesse esserci una svolta nelle prossime gare, i 'Toffees' potrebbero decidere di cambiare. E Mourinho sembra essere uno dei nomi sul taccuino dell'Everton. Per il lusitano, nelle scorse settimane, si è parlato anche di un clamoroso ritorno all'Inter