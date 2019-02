CALCIOMERCATO JUVENTUS GENESIO LIONE NDOMBELE POGBA / Tra gli obiettivi di mercato per il prossimo futuro, per la Juventus, c'è sicuramente Tanguy Ndombele.

Di lui ha parlato il suo allenatore al, Bruno, che ai microfoni di 'Tuttosport' ha spiegato: "E' un giocatore da top club, non mi stupirei se un domani giocasse alla Juve. E' forte fisicamente e tecnicamente, col primo controllo di palla può far fuori tre giocatori in un colpo solo. I paragoni non mi piacciono, ma ha tutto per essere come, soprattutto se riuscirà ad arrivare a 8-10 gol l'anno. Per adesso, però, è del Lione e spero di godermelo più a lungo possibile".