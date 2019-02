ITALIA MANCINI ZANIOLO INTER BALOTELLI / Lunga intervista di Roberto Mancini, Ct della Nazionale, al 'Corriere della Sera'. Vari i temi toccati, soprattutto sui giovani in vista del giro azzurro. "Zaniolo appena tocca la palla fa gol, può giocare anche in un ruolo non suo - ha spiegato - Mi ha colpito per la forza fisica e la capacità di tenere palla. L'Inter? A volte coi giovani è difficile capire, io ci ho visto delle qualità non comuni. Uno come lui non lo abbiamo, è diverso da tutti gli altri, il paragone con Pogba ci può stare.

Si può avere più coraggio con i giovani, ne stiamo seguendo tanti per migliorare". Su: "A 28 anni ha ancora delle possibilità, ma deve capire che non ne avrà tante altre. Deve mettere la testa a posto come non l'ha mai avuta in questi anni e fare gol. Se fosse quello di 10 anni fa sarebbe l'ideale...". Poi, il sogno della doppietta Europeo-Mondiale: "Non ci siamo mai riusciti. Giocare le prime due gare in casa apuò darci una spinta. Il Mondiale fallito è un monito, ma lconnon ha vinto niente. Le altre Messi non ce l'hanno, perché non dovremmo provarci?".