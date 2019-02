Calciomercato Barcellona, UFFICIALE: c'è la firma di Valverde

CALCIOMERCATO BARCELLONA UFFICIALE RINNOVO CONTRATTO VALVERDE - Ernesto Valverde e il Barcellona, la storia continua.

Il 55enne allenatore spagnolo era in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, ma attraverso il proprio sitoil club catalano ha annunciato il prolungamento fino al 30 giugno 2020, con opzione per la stagione successiva. Valverde è sulla panchina del Barça dall'estate del 2017 e ha conquistato una, unae una