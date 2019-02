CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH ISCO / Non è scontata la conferma di Massimiliano Allegri con la Juventus al termine di questa stagione. Il tecnico e il club campione d'Italia potrebbero decidere di separarsi, con il cammino in Champions League che sarà decisivo in tal senso per il futuro della panchina bianconera. Zidane e Klopp sarebbero in prima linea per raccogliere eventualmente l'eredità del mister livornese, che inevitabilmente cambierebbero anche le strategie del capo area sport Paratici in sede di mercato. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Zinedine Zidane resterebbe in pole nei desideri del presidente Agnelli, con il francese ed ex fantasista della 'Vecchia Signora' accostato già a più riprese alla Juventus per il dopo Allegri.

'Zizou' predilige il 4-3-1-2 e il rombo a centrocampo, e uno degli interpreti migliori per il suo sistema di gioco potrebbe essere. Il fantasista spagnolo sarebbe ai ferri corti con il, con una sua partenza che potrebbe essere uno scenario concreto in estate. Un altro nome che stuzzicherebbe Zidane sarebbe il connazionale, soprattutto se Paratici dovesse fallire l'assalto a de Ligt per ringiovanire la difesa bianconera.

Stesso modulo (4-3-3) ma senza per rombo invece in caso di sbarco a Torino di Jurgen Klopp. Calcio fisico e veloce, con uno come Mohamed Salah che evidentemente sarebbe l'alfiere ideale per le alchimie del mister tedesco. Con Klopp sulla panchina dello 'Stadium' potrebbe diventare l'egiziano ex Roma il grande obiettivo di mercato di Paratici in caso di addio di Dybala, anche se la trattativa con il Liverpool si prospetterebbe piuttosto complicata viste le richieste - non inferiori a 200 milioni di euro - dei 'Reds'. Come Salah, inoltre, anche un profilo come Firmino potrebbe stuzzicare la fantasia della dirigenza della Continassa in casa Liverpool.

