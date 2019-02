CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI ALBIOL MOUKOUDI / Il Napoli ha iniziato con il piede giusto l'avventura in Europa League, con la vittoria sullo Zurigo che ipoteca di fatto l'accesso agli ottavi di finale. Gli azzurri dovranno però fare a meno per quasi tutto il resto della stagione di Albiol, finito sotto i ferri per l'operazione al tendine rotuleo.

I partenopei cercano sul mercato dunque, per il futuro, un erede dello spagnolo, che in estate avrà 33 anni. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', tra i centrali sotto esame del dsc'è il giovane francese, classe 1997, del, in Francia. Continuano inoltre i contatti per, per i quali a giugno verrà portato l'assalto.