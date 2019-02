JUVENTUS DE LIGT KEAN / E' chiaro l'obiettivo di Paratici per la difesa della Juventus. Matthijs de Ligt resta in cima alla lista dei desideri dei bianconeri per ringiovanire il pacchetto difensivo in vista della prossima estate, come dimostra anche il blitz di mercoledì del Ds juventino ad Amsterdam per la sfida di Champions tra Ajax e Real Madrid.

La scalata però al cartellino del giovanissimo olandese è ardua: i 'Lancieri' chiedono un assegno intorno aglidi euro, senza contare l'agguerrita concorrenza di Real e soprattutto

Come scrive 'Tuttosport', la Juve potrebbe però puntare sulla carta Moise Kean. L'attaccante classe 2000 piace da tempo all'Ajax e potrebbe entrare nella trattativa per de Ligt. Non è un caso, inoltre, che l'agente dei due giocatori sia lo stesso: Mino Raiola. Il club campione d'Italia su Kean potrebbe riservarsi un diritto di riacquisto prestabilito a 30 milioni di euro dopo averlo ceduto per 20 milioni agli olandesi. Con Raiola nelle prossime settimane si dovrebbe discutere anche del rinnovo contrattuale di Kean, attualmente in scadenza nel 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui