MILAN KESSIE / Pilastro del centrocampo del Milan, Kessie è uno degli uomini più preziosi per lo scacchiere di Gattuso. Il futuro in rossonero dell'ex Atalanta è però tutt'altro che deciso. A fine stagione - scrive 'Tuttosport' - la dirigenza del 'Diavolo' potrebbe anche decidere di privarsi dell'ivoriano per fare cassa, soprattutto se a Milanello arriverà un'offerta intorno ai 40 milioni di euro che frutterebbe una plusvalenza di 20 milioni al club di Elliott.

Chelsea, Arsenal e Tottenham corteggiano il giocatore, in scadenza nel 2022 e felice dell'avventura milanista come ammesso di recente dallo stesso diretto interessato. Il Milan però farebbe altre valutazione e non solo di carattere economico legate al Fair Play Finanziario: con Biglia, Paqueta e il possibile riscatto di Bakayoko a centrocampo potrebbe esserci meno spazio, con il Dt Leonardo che penserebbe così al 'sacrificio' di Kessie.

