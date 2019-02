CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA PJACA FIORENTINA / Dopo i primi sei mesi, sembrava che il prestito di Pjaca alla Fiorentina dovesse essersi già concluso. Corvino voleva rispedire indietro il giocatore, ma Pioli si è opposto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il croato, per il tecnico aveva tanto da dare, così è rimasto. Lo rivela il 'Corriere dello Sport', che spiega anche come non esista, di fatto, un accordo sulla parola tra i viola e laper un'eventuale prelazione o sconto su Federico. Se il numero 25 partirà, il club toscano darà il via a un'asta milionaria.