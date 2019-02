INTER ICARDI / Il caso Icardi continua a tenere banco nell'ambiente Inter. Ieri l'attaccante non è sceso in campo nel successo per 1-0 firmato da Lautaro Martinez contro il Rapid in Europa League, presentandosi ad Appiano Gentile per svolgere delle terapie al ginocchio dopo aver rifiutato la convocazione per Vienna.

Oggi - come scrive 'Tuttosport' - è previsto un incontro chiarificatore con allenatore, dirigenza e compagni per spiegare la mancata partecipazione alla trasferta di coppa.

Il rapporto con alcuni compagni resterebbe freddo, con Spalletti che dovrà valutare anche le condizioni fisiche dell'ex capitano e la sua disponibilità per il prossimo match di campionato in programma domenica pomeriggio contro la Sampdoria. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI. Icardi non sarà multato come ammesso sempre giovedì dal Ds Ausilio, che ha ribadito anche la volontà del club di proseguire nelle trattative per il rinnovo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui