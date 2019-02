JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE KLOPP / Juventus in campo questa sera nell'anticipo di campionato contro il Frosinone. Ma il pensiero va inevitabilmente alla sfida di mercoledì in Europa contro l'Atletico Madrid per il primo round degli ottavi di finale. Una Champions League che potrebbe essere decisiva per il futuro in panchina di Massimiliano Allegri a fine stagione "Ho un contratto con la Juve, ma di sicuro non c'è niente", la risposta del tecnico sul proprio futuro ieri in conferenza stampa.

Allegri è legato ai bianconeri nel 2020 e tra marzo e aprile dovrebbero esserci le prime chiacchierate con Paratici sul rinnovo. Ma lo scenario potrebbe essere anche un altro, ovvero di un possibile divorzio con la 'Vecchia Signora' dopo cinque anni ricchi di successi. L'allenatore toscano è corteggiato da Manchester United e soprattutto Real Madrid, con Florentino Perez già in pressing la scorsa estate. La Juventus ovviamente non sta a guardare e potrebbe vagliare tre profili per l'erede di Allegri come scrive 'Tuttosport'. In pole resterebbe Zinedine Zidane - il preferito dal presidente Agnelli - seguito da un altro ex bianconero come all'attuale Ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps e da Jurgen Klopp. Il tedesco intriga molto la dirigenza della Continassa, anche se appare una pista complicata visto il rapporto solido che lega al momento l'ex Borussia Dortmund al Liverpool.

