CHELSEA SARRI / Soddisfatto per la vittoria del Chelsea in casa del Malmo, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non è che la squadra si sia spenta completamente, ma è in un momento dove non riesce a dare continuità alle prestazioni soprattutto da un punto di vista mentale: mantenere lo stesso livello di attenzione e applicazione per un periodo lungo.

Al primo anno in Inghilterra è successo un po' a tutti gli allenatori, sono fiducioso che si possa risolvere la situazione in maniera ottimale - le sue parole a 'Sky Sport' - Siamo una delle due squadre in Europa ancora coinvolta in quattro manifestazioni. Dobbiamo solo toglierci di dosso l'up and down. Io eviterei fortemente di giocare a Napoli, se posso. Sarebbe un'emozione troppo forte per poi poter proseguire la gara con tranquillità. Se sarà Napoli-Chelsea, sarei contento: vorrà dire che sia il Napoli che il Chelsea avranno raggiunto la finale".