ZURIGO NAPOLI MAGNIN / Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo, ha commentato in conferenza stampa la netta sconfitta incassata in casa contro il Napoli in Europa League: “Il Napoli ci ha dimostrato di essere più forte di noi, ma siamo partiti male. Non siamo entrati al meglio in campo, eravamo molli in ogni contrasto.

Poi nella ripresa il club azzurro ha rallentato e noi abbiamo fatto meglio"

L'allenatore ha parzialmente giustificato la prestazione dei suoi: "Non dobbiamo cercare alibi, stavolta la differenza l’ha fatta il Napoli, nel nostro campionato non c’è questo livello. Quando il Napoli fa tre gol in trasferta sai di non poter sognare, andremo al San Paolo per fare la nostra partita, perché stasera abbiamo perso senza giocare al nostro livello e questo ci fa male”.

