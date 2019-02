Zurigo-Napoli, infortunio Mertens: la spiegazione di Ancelotti

ZURIGO NAPOLI ANCELOTTI / Buona vittoria per il Napoli contro lo Zurigo nell'andata dei sedicesimi di Europa League.

Carlo, intervenuto in conferenza stampa, dove erano presenti gi inviati di Calciomercato.it , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul 3 a 1 della sua squadra: "Abbiamo cominciato bene avendo fortuna con il primo gol che ci ha facilitato le cose, alla fine è venuta fuori una buona partita giocata con lo spirito giusto. Sono soddisfatto in parte, non completamente. Abbiamo fatto tre gol ma potevamo essere ancora più precisi. Nel finale c’è stato qualche problema di troppo, ma al ritorno dovremo giocare al meglio per non avere alcuna inquietudine.ha giocato bene,stanno bene, sono usciti un po’ acciaccati ma niente di particolare.ha avuto un fastidio muscolare due giorni fa, non volevamo rischiarlo".