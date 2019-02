ZURIGO NAPOLI INSIGNE / Dopo la vittoria sullo Zurigo, nella quale è andato a segno con un gol, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', commentando la prestazione sua e dei suoi compagni: "Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria.

Ci permette di affrontare il ritorno con più serenità, dovremo essere concentrati al San Paolo A volte sbagliamo dei passaggi facili: siamo un gruppo forte, lo abbiamo dimostrato, dobbiamo solo stare più tranquilli e fare meno errori".

Sulla sua posizione in campo, il calciatore partenopeo ha dichiarato: "Il mister mi chiede di stare tra le linee, di girarmi e attaccare. In costruzione mi chiede di aiutare difensori e centrocampisti. Non sto vivendo un momento top, lo so, ma devo stare più sereno e presto arriveranno prestazioni importanti, al di là dei gol. Mi sto trovando bene, ma devo migliorare e uscire dal periodo poco sereno che ho vissuto".

