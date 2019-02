EUROPA LEAGUE RISULTATI MARCATORI / Conclusi i match di Europa League iniziati alle 21:00: successo agevole per il Napoli, troppo più forte di uno Zurigo che batte 3-1 in trasferta ma che rischia di rimontare nel finale, quando gli uomini di Ancelotti si sono rilassati sentendo già in tasca la qualificazione.

Bene anche il Valencia (2-0 in casa del Celtic) e il Chelsea, che però vince solo di misura (2-1) in casa del Malmo.

Celtic-Valencia 0-2 (Cheryshev 42', Sobrino 49')

Brugge-Salisburgo 2-1 (Junuzovic 17', Denswil 65', Wesley 81')

Malmo-Chelsea 1-2 (Barkley 30', Giroud 58', Christiansen 80')

Plzen-Dinamo Zagabria 2-1 (Olmo 41', Pernica 54', 83')

Shakhtar-Francoforte 2-2 (Hinteregger 7', Marlos rig. 10', Kostic 50', Taison 67')

Sporting-Villarreal 0-1 (Alfonso 3’)

Zurigo-Napoli 1-3 (Insigne 12’, Callejon 21’, Zielinski 77’, Kololli rig. 83’)

