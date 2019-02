REAL MADRID RAMOS SQUALIFICA / Brutte notizie per il Real Madrid: dopo l’ottima (e sofferta) vittoria in casa dell’Ajax, il club blanco incassa l’apertura di un’indagine nei confronti del suo capitano, Sergio Ramos.

Lo spagnolo, diffidato, è stato ammonito nella fase finale della sfida (conclusa 1-2) e salterà quindi il match di ritorno.

L’accusa, è che lo abbia fatto volontariamente: un escamotage che gli consentirebbe di arrivare ‘pulito’ agli eventuali quarti di finale che lui stesso, sorridendo, ha maldestramente ammesso in zona mista. Un labiale svelato in Spagna, inoltre, confermerebbe la colpevolezza del calciatore, che prima del fallo da ammonizione avrebbe chiesto conferma alla panchina su come comportarsi.

La UEFA, oggi pomeriggio, ha comunicato di aver aperto l’indagine proprio “in relazione alle dichiarazioni del calciatore”: se l’intenzione di farsi ammonire volontariamente venisse confermata, il difensore salterebbe il match d’andata degli eventuali quarti. Una beffa clamorosa per i blancos.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui