INTER ICARDI CAPITANO / "È meglio rimanere in silenzio ed essere considerati imbecilli piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio".

Con questa citazione di dubbia paternità (ma che l'argentino, come tanti, attribuisce a Mark Twain),torna a parlare e a mandare un messaggio alla piazza nerazzurra, che stasera ha vissuto l'importante vittoria sul campo del Rapid Vienna, dopo il caos di ieri con il 'declassamento' che gli ha tolto la fascia di capitano.

La punta, che questa mattina aveva mostrato su Instagram il suo lavoro di fisioterapia (come ha svelato Luciano Spalletti, è stato lui stesso a non rispondere alla convocazione per il match di Europa League), questa sera ha pubblicato una foto sullo stesso social network, utilizzando come didascalia l'enigmatica frase. Non è certo un segnale di distensione in vista dell'incontro di domani col suo allenatore e col resto del gruppo.

