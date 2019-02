ZURIGO NAPOLI PAGELLE / Tutto facile per il Napoli in Svizzera, al punto di concedersi anche qualche distrazione di troppo nel finale. Funziona benissimo l'asse di destra con Callejon e Malcuit, esordio da capitano europeo con gol per Insigne. Peccato per la porta 'sporcata' nel finale e qualche disattenzione di troppo. Ma lo Zurigo appare davvero poca cosa e la qualificazione per Ancelotti sembra davvero una formalità.



ZURIGO

Brecher 5 - Sulla sua prestazione e un po' su tutta la partita pesa quel suo grossolano errore dopo 10 minuti. Il controllo sballato, Milik che intercetta e serve Insigne, il capitano del Napoli che porta in vantaggio i suoi e apre la partita come una scatoletta. Tutt'altro che ineccepibile anche sul raddoppio di Callejon. Si rifà nella ripresa con un paio di ottimi interventi, ma il danno ormai era fatto.

Untersee 5,5 - In difesa è fra quelli che soffrono meno, anche se Zielinski più di una volta riesce a sfondare soprattutto quando va ad accentrarsi. Duello interessante, quello fra i due ex Empoli.

Nef 5 - Un po' meno esente da colpe rispetto al compagno, anche perché le occasioni da gol nascono tutte dall'altra parte. Quando si arriva sul suo lato, però, la situazione non migliora di certo.

Maxso 5 - Colto di sorpresa sulla prima rete, ma la sua marcatura su Insigne e Callejon in occasione del raddoppio è da matita blu. Imbarazzante quando prova ad uscire palla al piede.

Kharabadze 5,5 - La spinta offensiva è anche interessante, del resto un 2000 non può non avere freschezza atletica. La copertura però lascia parecchio a desiderare, anche se dalla sua parte ci sono Malcuit e Callejon che stasera sono straripanti.

Bangura 5 - Schierato in un ruolo per lui non proprio abituale, quello di schermo davanti alla difesa, si spende molto ma gli spazi fra i reparti sono comunque parecchio ampi.

Winter 5,5 - La spinta lascia a desiderare, la copertura in appoggio ad Untersee c'è, ma per chi dovrebbe appoggiare la punta non può di certo bastare. Dal 66' Ceesay 6 - Si spende subito per cercare la rete, la trova dopo pochi minuti. Ma sfortunatamente per lui è soltanto l'esterno. E resta comunque l'azione più pericolosa dei suoi, almeno fino all'azione del rigore.

Kyreziu 5 - Si batte in mezzo al campo, cerca di tenere a freno la verve di Fabiàn e Zielinski ma non sembra riuscirci alla grande.

Domgjoni 5,5 - Troppo scollato il centrocampo degli svizzeri rispetto alla punta Odey, che viene lasciato troppo solo. Il sacrificato per il più offensivo Marchesano è lui, alla fine del primo tempo. Dal 46' Marchesano 5,5 - Il suo ingresso non apporta chissà che beneficio alla manovra degli svizzeri, però sicuramente in termini di impegno e di proiezione offensiva si intravede qualcosa di discreto.

Kololli 6 - Schierato larghissimo a sinistra, tra i centrocampisti è quello più a vocazione offensiva, ma non mette in mostra nulla di indimenticabile. Per di più viene asfaltato da Malcuit e Callejon in fase passiva. Si riscatta parzialmente con il coraggioso cucchiaio che regala allo Zurigo il gol della bandiera. Almeno qualcosa di bello da vedere.

Odey 5 - Palloni giocabili non ne riceve, ma neppure sembra dannarsi l'anima per liberarsi al passaggio dei compagni. La sua gara non è da considerarsi sufficiente. Dall'80' Khelifi sv

All. Magnin 5 - "Sono l'uomo delle grandi imprese", aveva annunciato con parecchia spavalderia alla vigilia. Sarà, ma il suo Zurigo ha un livello tecnico davvero troppo basso per l'avversaria che ha di fronte, la sensazione è che nel nostro campionato faticherebbe a salvarsi. Il Napoli ne fa polpette.

NAPOLI

Meret 6,5 - forse si prende qualche licenza di troppo in uscita palla al piede, ma in una gara per lui così sonnolenta era anche opportuno qualche brivido. Beffato da Kololli sul penalty, poi nel finale regala una gran parata e strappa applausi anche lui.

Malcuit 7 - Sempre più una sorpresa questo esterno francese arrivato fra lo scetticismo generale.

Attento in copertura, la differenza però la fa quando spinge. Sempre grande qualità con cross pericolosissimi. Il gol di Callejon nasce da una sua scorribanda.

Maksimovic 6 - In disimpegno concede qualche sbavatura, chiude male con l'ingenuità che porta al rigore dello Zurigo. Come centrale difensivo non è mai stato irreprensibile, anche stasera non è sicuramente fra i migliori.

Koulibaly 6,5 - Per lui serata di amministrazione ordinaria, tanto che si concede anche lui qualche sortita un po' naif, che per fortuna gli svizzeri non sfruttano al meglio.

Ghoulam 6,5 - Non ha ancora ritrovato la brillantezza della scorsa stagione prima dell'infortunio, ma di certo non si può dire che demeriti. Ancelotti lo sta gestendo con grande prudenza. Dal 76' Luperto sv

Callejon 7 - Dopo qualche mese un po' difficile finalmente è tornato il Callejon che tutti conosciamo. Ancora a bersaglio con un tap-in davanti al portiere, poi anche l'invenzione per Zielinski che vale lo 0-3. Chiude con la fascia al braccio, giusto riconoscimento per un calciatore semplicemente insostituibile.

Allan 6,5 - Lo Zurigo non pressa da far paura e non è certo la squadra col miglior fraseggio del mondo. Gioca un'oretta prima di tirare il fiato e la sfanga senza neppure doversi impegnare troppo. Dal 59' Diawara 6 - Entra un po' distratto, come spesso gli capita quando non gioca da alcune partite. Niente di drammatico, comunque.

Fabiàn 6 - La sua presenza a metà campo è costante e sempre di altissima qualità, l'impressione però è che sia un po' troppo lezioso, nel disimpegno e nella ricerca della giocata. Sarà l'avversario morbido: non è un approccio messo in mostra spesso da quando è arrivato in Italia.

Zielinski 7 - Lui invece lezioso lo è spesso, cerca sempre di stupire e non sempre ci riesce. Peraltro sta sviluppando una certa idiosincrasia per la porta avversaria: anche quando gli si spalanca davanti non conclude più come un tempo, complici probabilmente i recenti errori (pesantissimi) con Inter, Milan e Fiorentina. Stasera però c'è gloria anche per lui, dopo un'azione insistita condita da un paio di dribbling. Niente male.

Insigne 7 - La rete che inaugura alla grande la sua prima europea da capitano del Napoli è sicuramente una delle più semplici in carriera. Anche il 'velo' per il gol di Callejon è notevole, bisognerebbe capire se fosse voluto o meno. Lo sa soltanto lui, e probabilmente non ce lo dirà mai... Dal 67' Ounas 6,5 - Entra molto bene con una bella idea per Milik, poi resta in partita fino all'ultimo, bello vivo, chiudendo anche la partita con una bella sgroppata arginata da Brecher. Una buona ventina di minuti di sgambata.

Milik 6 - Si muove tanto, regala l'assist per il vantaggio di Insigne quando poteva anche concludere a rete, va vicino al gol in un paio di occasioni. A bocca asciutta, ma di certo non negativo.

All. Ancelotti 6,5 - Napoli decisamente più forte, partita che si mette subito bene e si chiude dopo 20 minuti. Dovrà lavorare su qualche calo di troppo di concentrazione dallo 0-2 allo 0-3 e anche dopo: in gare più impegnative può costare caro.

Arbitro Mazic 5,5 - Non convince del tutto nella gestione della fase finale della gara, quando la situazione inizia un po' ad infiammarsi. Fino a quel momento era stata ordinaria amministrazione.

TABELLINO

ZURIGO-NAPOLI 1-3 (Primo Tempo 0-2)

ZURIGO (4-1-4-1): Brecher; Untersee, Nef, Maxso, Kharabadze; Bangura; Winter (21' st Ceesay), Kryeziu, Domgjoni (1' st Marchesano), Kololli; Odey. A disp. Vanins, M. Kryeziu, Schoenbaechler, Khelifi, Zumberi. All. Magnin

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (31' st Luperto); Callejon, Allan (13' st Diawara), Fabiàn, Zielinski; Milik, Insigne (21' st Ounas). A disp. Ospina, Hysaj, Chiriches, Gaetano. All. Ancelotti

ARBITRO: Mazic (Serbia)

MARCATORI: 11' Insigne (N), 21' Callejon (N), 78' Zielinski (N), 82' rig. Kololli (Z)

AMMONITI: 24' Untersee (Z), 58' Kryeziu (Z), 72' Ghoulam (N), 81' Maksimovic (N)



