Inter, fascia da capitano: l'annuncio di Handanovic

RAPID VIENNA INTER HANDANOVIC / Felice per la vittoria dell'Inter e per aver indossato la fascia da capitano, Samir Handanovic ha rilasciato alcune parole dopo la gara contro il Rapid Vienna: "Cori di sostegno? Fa piacere, però non si deve parlare di chi sia capitano o no, ma della vittoria dell’Inter.

Queste gare rappresentano sempre un rischio, l’avversario non ha niente da perdere: siamo riusciti a vincere, forse è mancata un po’ di brillantezza ma forse è dipeso anche dalle condizioni del campo, che era molto pesante - le sue parole a 'Sky Sport' - Crisi? Una squadra, in una stagione, ha sempre dei momenti di picco e altri di calo, capita a tutti. L’anno scorso a gennaio ci accadde qualcosa di simile, questa vittoria ci dà un po’ di fiducia in più e ora dobbiamo concentrarci sulla Sampdoria, che vorrà riscattarsi dopo il ko col Frosinone. E' stata una situazione inaspettata, c’è sempre qualcosa che ti dà e ti toglie. Noi dobbiamo pensare al calcio, al gruppo, al metterci intensità negli allenamenti, perché da questo dipenderà come giocheremo".