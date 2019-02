INZAGHI LAZIO SIVIGLIA / Dopo la sconfitta interna col Siviglia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo preso un gol evitabile, sapevamo delle loro ripartenze ma ci hanno messo comunque in difficoltà, anche se non abbiamo meritato. Il risultato non è positivo, ma possiamo ancora qualificarci.

Un pari sarebbe stato più giusto, ma dobbiamo accettare la sconfitta".

INFORTUNI – "A Parolo si è girata la caviglia dopo cinque minuti, Luis Alberto ha risentito il problema all’adduttore: il primo sarà indisponibile domenica, per il secondo vedremo. Immobile sta meglio, anche Milinkovic: cercheremo di recuperarli".

