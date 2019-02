INTER SPALLETTI ICARDI / Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta sul campo del Rapid Vienna: "Le scelte le ho fatte in base agli avversari, che quando ci siamo un po’ sfilacciati ci hanno messo in difficoltà.

Il campo era appiccicoso, non ci ha aiutato, il fatto di non essere molto precisi nella circolazione della palla forse è dipeso da questo".

NAINGGOLAN E PERISIC – "Non siamo riusciti a trovare imbucate sulla trequarti, loro si appiattivano molto sulle due linee, ma direi che abbiamo fatto un’altra buona prestazione, anche se non brillante dal punto di vista di qualità e trame di gioco"

PERICOLI RITORNO – "I pericoli ci sono sempre quando le cose ci sembrano facili, bisognerà tenere alta la tensione. Il canovaccio per loro sarà lo stesso, cercheranno di andare in contropiede".

ICARDI – "Secondo me non ci saranno problemi da parte di nessuno dei due, poi vedremo quando l’incontro avverrà"

