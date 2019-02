ZURIGO NAPOLI PAGELLE PRIMO TEMPO / Tutto facile per il Napoli al Letzigrund di Zurigo. Padroni di casa con un accorto 4-1-4-1, ma la partita si spalanca già dopo 10 minuti grazie a un regalone di Brecher, che consegna sui piedi di Milik il pallone che poi il polacco appoggia su Insigne per il vantaggio. Splendida l'azione del 2-0. L'ottimo (ancora una volta) Malcuit capitalizza uno scambio a metà campo fra Callejon (splendido anche lui) e Insigne e proprio lo spagnolo trova il bersaglio per lo 0-2. Qualificazione che sembra già in cascina con 135 minuti di anticipo.



ZURIGO

Brecher 4,5

Untersee 5,5

Nef 5

Maxso 5

Kharabaze 5,5

Bangura 6

Winter 6

Kyreziu 5,5

Domgjoni 5,5

Kololli 5

Odey 5,5

All.

Magnin 5



NAPOLI

Meret 6

Malcuit 7

Maksimovic 6

Koulibaly 6,5

Ghoulam 6,5

Callejon 7

Allan 6,5

Fabiàn 6,5

Zielinski 6,5

Insigne 7

Milik 6,5

All. Ancelotti 7

TABELLINO

ZURIGO-NAPOLI (Primo Tempo 0-2)

ZURIGO (4-1-4-1): Brecher; Untersee, Nef, Maxso, Kharabadze; Bangura; Winter, Kryeziu, Domgjoni, Kololli; Odey. A disp. Vanins, M. Kryeziu, Marchesano, Schoenbaechler, Khelifi, Zumberi, Ceesay. All. Magnin

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Milik, Insigne. A disp. Ospina, Luperto, Hysaj, Chiriches, Diawara, Ounas, Gaetano. All. Ancelotti

ARBITRO: Mazic (Serbia)

MARCATORI: 11' Insigne (N), 21' Callejon (N)

AMMONITI: 24' Untersee (Z)



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui