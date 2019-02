INTER RAPID VIENNA LAUTARO / Lautaro Martinez ha siglato, su rigore, il gol della vittoria dell'Inter in casa del Rapid Vienna. Una boccata d'ossigeno dopo le polemiche dei giorni scorsi per il caso Icardi. Il 'Toro', ai microfoni di Inter TV, ha commentato così la sfida di Europa League: "Sono felice di aver segnato, siamo riusciti a vincere su un campo difficile. Rigore? Un giocatore vuole tirarli sempre, stavolta ho preso la palla e ho segnato, è andata bene, mentre l'altra volta non ci sono riuscito.

Avere continuità per me è importante, ma sono pronto a fare tutto quello che mi chiede il mister per il bene della squadra. Ora testa alla Sampdoria, una gara importante davanti ai nostri tifosi. Al ritorno ci penseremo dopo".

L'argentino ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dell'assenza dell'ormai ex capitano, e suo grande amico, Mauro Icardi: "Mauro è importante per noi, è un problema che deve risolvere lui con la dirigenza, noi possiamo solo pensare a giocare e vincere. Stasera avrà fatto sicuramente il tifo per noi, lui è un grande ragazzo e ci sta sempre vicino".

