PAGELLE e TABELLINO di Lazio-Siviglia 0-1: Ben Yedder decide, male Marusic

EURPA LEAGUE PAGELLE LAZIO SIVIGLIA / Il Siviglia vince l’andata dei sedicesimi di finale d’Europa Legue all’Olimpico grazie a Ben Yedder. Nella Lazio, decimata dagli infortuni, si salvano in pochi.

LAZIO

Strakosha 6- Incolpevole sul gol, dovrebbe comunicare di più con i difensorI.

Bastos 5,5 - Bene nel corpo a corpo con gli attaccanti andalusi. Qualche amnesia di troppo. Dal 57’ Luiz Felipe 6 - Dà una mano in fase di impostazione. Attento nelle chiusure.

Acerbi 5,5 - Dirige la difesa come può. E’ il migliore in difesa, ma non rende come al solito.

Radu 5,5 - Quando il Siviglia attacca, va in difficoltà. Rimedia un giallo evitabile per un fallo su Jesus Navas lontano dall’aerea di rigore.

Marusic 5 - Si addormenta sulla ripartenza che porta al gol del Siviglia. Si divora un gol a pochi passi da Vaclik.

Parolo 5,5 - Nei primi minuti rimedia una distorsione alla caviglia. L’impegno non manca. Dal 46’ Cataldi 5,5 - Cuore e polmoni al servizio della squadra. Cerca spesso l’inserimento.

Leiva 6 -E’ l’ultimo ad arrendersi. Nel secondo tempo con l’aiuto di Lulic e Cataldi sulle mezzali fa più filtro nel mezzo.

Luis Alberto 5,5 - Qualche spunto positivo e nulla più. Esce per infortunio. Dal 43’ Durmisi 5,5 - Non incide.

Lulic 5,5 - Perde palla, spalancando la metà campo al Siviglia per il gol del vantaggio. Con l’infortunio di Luis Alberto viene impiegato come mezzala.

Correa 5,5 - Il dribbling c’è, la concretezza meno. Potrebbe fare di più.

Caicedo 6 - Sgomita e lotta con i difensori avversari. Gioca di sponda, lontano dall’area di rigore.

All. S. Inzaghi 5,5 - Mette in campo una squadra (forse troppo) votata all’attacco, nonostante le defezioni di Immobile e Milinkovic.

Effettua tutti i cambi per necessità: Bastos, Luis Alberto e Parolo escono per infortunio.

SIVIGLIA

Vaclik 6 - Quasi mai impegnato, non corre pericoli. Infonde sicurezza al reparto.

Mercado 6 - Bene nel gioco aereo, sicuro nei disimpegni.

Kjaer 6 - Comanda senza problemi il pacchetto arretrato. Si dimostra all’altezza della situazione.

Sergi Gomez 6 - Si limita al compitino e non commette sbavature.

Navas 6 - Corre su e giù per la corsa di destra. Brutto cliente per Lulic prima e Durmisi poi.

Sarabia 7 - Confeziona l’assist per il gol di Ben Yedder. Prezioso in fase offensiva. Dall’82’ Amadou s.v.

Banega 6 - Quantità e qualità in mezzo al campo. Fa sentire i tacchetti agli avversari.

Vazquez 6 - Meglio nel primo tempo. Cala con il passare dei minuti.

Escudero 5,5 - Più attento a difendere che ad attaccare. Prestazione sufficiente. Dal 75’ Promes 5,5 - Partecipa alla vittoria del Siviglia. Presenza.

André Silva 6 - L’intesa con Ben Yenner funziona, ma si vede poco in area di rigore.

Ben Yedder 6 - Sblocca il match con un destro da pochi passi. Dal 71’ Munir 6 - Partecipa alla manovra offensiva, cercando di creare spazio tra le maglie biancocelesti.

All. Machin 6 - La squadra è ordinata e messa bene in campo. Porta a casa la vittoria senza subire gol.

TABELLINO:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (dal 57’ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal 46’ Cataldi), Leiva, Luis Alberto (dal 43’ Durmisi), Lulic; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Luiz Felipe, Patric, Romulo, Badelj All.: S. Inzaghi.

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia (dall’82’ Amadou), Banega, Vazquez, Escudero (dal 75’ Promes); André Silva, Ben Yedder (dal 71’ Munir). A disp: Juan Soriano, Gil, Rog, Mesa. All. Pablo Machin.

ARBITRO: Slavko Vinčić (Slovenia)

MARCATORI: 22’ Ben Yedder (S)

AMMONITI: Radu (L), Banega (S), Correa (L), Acerbi (L)

