Inter, Icardi 'rompe il silenzio': messaggio a Wanda

INTER ICARDI WANDA NARA SAN VALENTINO / E' il caso Icardi a tenere banco in queste ore. L'attaccante argentino, al quale è stata tolta la fascia di capitano, è rimasto a Milano, rifiutandosi di prendere parte alla trasferta in Austria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai nerazzurri CLICCA QUI . Proprio mentre l'si appresta a scendere in campo per i sedicesimi di finale dicontro il Rapid Vienna, il centravanti 'rompe il silenzio' e lo fa sul proprio profilo Instagram. Messaggio dedicato alla sua: "Buon San Valentino"