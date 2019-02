PAGELLE TABELLINO RAPID VIENNA INTER / Nuova vittoria targata Lautaro Martinez per l'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri espugnano il campo del Rapid Vienna con un calcio di rigore dell'attaccante argentino e ipotecano il passaggio agli ottavi di finale di Europa League in vista del ritorno. Ecco i voti del match.

RAPID VIENNA

Strebinger 6 - Spiazzato da Lautaro Martinez in occasione del calcio di rigore, poi è decisivo con un gran riflesso sullo stesso attaccante argentino.

Potzmann 5,5 - Piuttosto bloccato nella propria metà campo e spesso in affanno in fase di contenimento.

Sonnleitner 6 - Sempre lucido e attento in area di rigore: è il migliore del suo reparto arretrato.

Hofmann 5,5 - Più in difficoltà rispetto al suo compagno di reparto. Soffre la vivacità di Lautaro Martinez.

Bolingoli 5,5 - Bene in contenimento su Politano, ma rinuncia ad accompagnare la manovra offensiva dei suoi.

Grahovac 5,5 - Soffre la costante pressione avversaria, che lo costringe a diverse palle perse in mezzo al campo. Dal 64' Knasmullner 6 - Ha subito un'ottima occasione davanti ad Handanovic, ma il portiere sloveno è ancora una volta decisivo. Ingresso in campo più che positivo.

Ljubicic 6 - Gestisce il pallone con semplicità senza correre rischi. Senza dubbio tra i più positivi dei suoi.

Thurnwald 5 - Sua la palla persa in area e il successivo fallo ai danni di Lautaro che causa il vantaggio nerazzurro. Errore piuttosto pesante per il centrocampista austriaco. Dal 53' Schobesberger 5,5 - Mai incisivo nei 40 minuti in cui è chiamato in causa.

Schwab 6 - Qualche spunto personale e nulla di più: non riesce ad incidere sulla trequarti. Decisamente meglio nella ripresa quando è arretrato in mediana.

Ivan 6 - È il più vivace e attivo dei suoi: crea diverse situazioni pericolose sull'out di sinistra con la sua velocità.

Berisha 5 - È annullato dai centrali nerazzurri, piuttosto nervoso ed eccessivamente falloso. Gara da dimenticare. Dal 84' Murg s.v.

All. Kuhbauer 5,5 - La sua squadra è troppo rinunciataria nei primi 45 minuti di gioco. Atteggiamento, questo, che costa il match ai padroni di casa.

INTER

Handanovic 6,5 - Ancora una volta decisivo con un intervento superlativo sulla conclusione da distanza ravvicinata di Knasmullner. C'è anche la sua firma sulla vittoria nerazzurra.

Cedric 6 - Propositivo nel primo tempo, più bloccato nella ripresa.

Il terzino portoghese è comunque attento anche in fase difensiva.

de Vrij 6,5 - Impeccabile in chiusura e nelle letture difensive. In assenza di Skriniar, è lui a dominare la retroguardia nerazzurra.

Miranda 6 - Si disimpegna con diligenza senza correre rischi in fase di impostazione.

Asamoah 6,5 - Prestazione piuttosto solida in entrambe le fasi di gioco per il laterale ghanese, che non rinuncia ad accompagnare l'azione offensiva quando può.

Vecino 6,5 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista uruguaiano, che non fa mancare il proprio apporto offensivo nonostante il prezioso lavoro svolto in fase di copertura.

Borja Valero 6 - Gestisce la manovra nerazzurra con buona tecnica e semplicità. Gara senza troppe sbavature.

Politano 6 - Cala col passare dei minuti dopo un buon avvio. Senza infamia e senza lode. Dal 78' Candreva 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura sull'out di destra.

Nainggolan 6 - Si fa trovare spesso tra le linee nonostante qualche imprecisione di troppo in fase conclusiva. In crescita rispetto alle ultime uscite. Dal 82' D'Ambrosio s.v.

Perisic 6,5 - Si sacrifica in fase difensiva e crea diverse situazioni pericolose nell'uno contro uno. Anche lui, come Nainggolan, appare in netta crescita.

Lautaro Martinez 7 - Si procura e realizza con freddezza il calcio di rigore che decide il match. In assenza di Icardi, Spalletti può godersi un Lautaro sempre più decisivo.

All. Spalletti 6 - La sua Inter continua a non brillare, ma arriva un'altra vittoria piuttosto pesante che ipoteca gli ottavi di finale di Europa League.

Arbitro: Stieler 6,5 - Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso all'Inter. Non esita ad estrarre i cartellini (ben 8) in un match comunque corretto.

TABELLINO

RAPID VIENNA-INTER 0-1

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac (64' Knasmüllner), Ljubicic; Thurnwald (53' Schobesberger), Schwab, Ivan; Berisha (84' Murg). All. Kühbauer

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano (78' Candreva), Nainggolan (82' D'Ambrosio), Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

Marcatori: 39' rig. Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Sonnleitner (R), Hofmann (R), Berisha (R), Lautaro Martinez (I), Cedric (I), Potzmann (R), D'Ambrosio (I), Candreva (I)

Espulsi: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui