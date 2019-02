DIRETTA NAPOLI TORINO FORMAZIONI UFFICIALI / Archiviato il giovedì di Coppa, il Napoli si rituffa in campionato per riscattare il pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina che ha consentito alla Juve di allungare ulteriormente in classifica. Senza Albiol e Hamsik, Carlo Ancelotti dovrà vedersela contro il Torino del grande ex Walter Mazzarri, galvanizzato dalla vittoria di misura contro l'Udinese della settimana scorsa.

Calciomercato.it segue la sfida del San Paolo in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66, Napoli 52, Inter 46, Milan 42, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Fiorentina 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 28, Cagliari 24, Spal 22, Udinese 22, Empoli 21, Bologna 18, Frosinone 16, Chievo 9.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui