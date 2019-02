INTER ICARDI AUSILIO / Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a 'Sky' del caso Icardi dopo la decisione della società di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino: "Ha parlato Spalletti dopo un confronto che è stato fatto con i dirigenti. Si parla di una scelta condivisa. I motivi sono seri e validi: si è arrivati a questa decisione dopo averla valutata. C'è stata dolore e sofferenza visto che parliamo di un calciatore importante, di qualità. Ricostruire rapporto con Icardi? Sono partito subito con la squadra, Icardi era a disposizione, era tra i convocati poi c'è stata la sua scelta di non venire: tutti i giocatori fanno fisioterapia, non è un discorso di infortunati o meno. Noi siamo qua, siamo a disposizione: non è in discussione Icardi professionista, calciatore e bomber, qual è sempre stato per l'Inter e spero possa continuare ad esserlo.

Come società vogliamo lavorare al recupero di un calciatore, se è giusto parlare di recupero visto che l'Icardi sul campo non è mai stato in discussione. In discussione c'è il suo essere capitano: faremo di tutto per far continuare ad essere il grande campione che è".

SCELTA IN RITARDO? - "Si può sempre migliorare, non so se queste scelte potevano essere fatte prima. Qui deve prevalere il noi rispetto all'io, il rispetto per la squadra e lo spogliatoio: se vengono messo in discussione o in imbarazzo queste situazioni, bisogna prendere provvedimenti, anche difficili. Alcune cose le abbiamo lasciate fare, poi arriva il momento di prendere dei provvedimenti".

PERISIC - "La sua richiesta di cessione non è legata a questa situazione Icardi, qualcuno gli aveva fatto intravedere un'opportunità".

RINNOVO - "Proseguiremo la trattativa, non ci facciamo condizionare da questo problema: campo e rinnovo sono cose diverse. Sospensione come Nainggolan? No, abbiamo ancora pensato a nulla: stiamo provando a parlare soltanto della partita. Da domani faremo delle valutazioni".

