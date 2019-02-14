PAGELLE E TABELLINO DI RAPID VIENNA-INTER: i voti del primo tempo
Di scena in Austria il match d'andata dei sedicesimi di Europa League
PAGELLE TABELLINO RAPID VIENNA INTER / Rapid Vienna-Inter si chiude con i nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di LautaroMartinez. L'attaccante argentino ha trasformato il rigore, concesso per un fallo di Thurnwald proprio sul 'Toro'. Prova opaca per Politano.
RAPID VIENNA
Strebinger 6
Potzmann 6
Sonnleitner 5,5
Hofmann 5,5
Boli Bolingoli 6,5
Thurnwald 5
Grahovac 6
Schwab 6
Ljubicic 6
Ivan 6
Berisha 5,5
All.Kuhbauer 6
INTER
Handanovic 6
Cedric 6
De Vrij 6
Miranda 6
Asamoah 5,5
Vecino 6
Borja Valero 6
Politano 5,5
Nainggolan 6
Perisic 6
Lautaro Martinez 6,5
All. Spalletti 6
Arbitro Stieler
TABELLINO
Rapid Vienna-Inter 0-1
RAPID VIENNA (4-2-3-1):Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Boli Bolingoli; Thurnwald, Grahovac, Schwab, Ljubicic, Ivan; Berisha. All. Kuhbauer
INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti
ARBITRO: Stieler
MARCATORI: 39' Lautaro Martinez (rigore)
AMMONITI: 14' Sonnleitner
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