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  • PAGELLE E TABELLINO DI RAPID VIENNA-INTER: i voti del primo tempo
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Martin Sartorio

Pagelle
Inter
  

PAGELLE E TABELLINO DI RAPID VIENNA-INTER: i voti del primo tempo

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Di scena in Austria il match d'andata dei sedicesimi di Europa League

PAGELLE TABELLINO RAPID VIENNA INTER / Rapid Vienna-Inter si chiude con i nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di LautaroMartinez. L'attaccante argentino ha trasformato il rigore, concesso per un fallo di Thurnwald proprio sul 'Toro'. Prova opaca per Politano.

 

RAPID VIENNA

Strebinger 6

Potzmann 6

Sonnleitner 5,5

 Hofmann 5,5

Boli Bolingoli 6,5

 Thurnwald 5

Grahovac 6

Schwab 6

Ljubicic 6

Ivan 6

Berisha 5,5 

All.

Kuhbauer 6

INTER  

Handanovic 6

Cedric 6

De Vrij 6

Miranda 6

Asamoah 5,5

Vecino 6

Borja Valero 6 

Politano 5,5

Nainggolan 6 

Perisic 6

Lautaro Martinez 6,5 

All. Spalletti 6

Arbitro Stieler

 

TABELLINO

Rapid Vienna-Inter 0-1

RAPID VIENNA (4-2-3-1):Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Boli Bolingoli; Thurnwald, Grahovac, Schwab, Ljubicic, Ivan; Berisha. All. Kuhbauer

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

ARBITRO: Stieler

MARCATORI: 39' Lautaro Martinez (rigore)

AMMONITI: 14' Sonnleitner

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