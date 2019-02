INTER ICARDI WANDA NARA PARDO / A 'Tutti convocati' su 'Radio 24' ha parlato Pierluigi Pardo sul caso Icardi, nato anche per le dichiarazioni di WAnda Nara nel corso di 'Tiki Taka'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giornalista ha raccontato: "A inizio stagione suospite fisso di Tiki Taka mi ero posto il problema inverno: come avrebbero reagito i tifosi milanisti nel vederla lì, magari dopo un gol decisivo di Mauro Icardi nel derby come effettivamente è successo? Magari sarò ingenuo io, ma ad inizio stagione pensavo che Wanda potesse essere uno straordinario strumento di comunicazione in favore dell'Inter".